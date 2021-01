It Polytburo: Overgebleven Statenleden Forum willen graag door onder Baudet

De Friese Statenfractie van Forum voor Democratie is dan uit elkaar gevallen, de overgebleven Statenleden willen graag door, onder de landelijke leiding van Thierry Baudet. Dat zegt één van die vijf, Erwin Jousma uit Menaam, in de uitzending van It Polytburo. Hij staat op plek 21 op de landelijke lijst van Forum voor Democratie.