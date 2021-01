Johnny Jansen houdt vast aan "Feyenoordsysteem"

Tegenstander Twente is de tweede seizoenshelft goed begonnen. De ploeg van oud-Heerenveentrainer Ron Jans wacht nu op de eerste overwinning. Na verliespartijen tegen Ajax en VVV-Venlo werd er twee keer gelijkgespeeld, tegen FC Groningen en Sparta.

Ron Jans kan zich voorbereiden

Waar Feyenoordtrainer Dick Advocaat nog overrompeld werd door de speelstijl, heeft Ron Jans vier dagen de tijd een antwoord te bedenken op de nieuwe variant.

"Dat is natuurlijk aan Ron", zegt Jansen, "maar je kunt het op verschillende manieren oplossen. Je kunt de back laten doordekken, je kunt er een middenvelder opzetten en je kunt een centrale verdediger door laten dekken. Het is dan aan ons om te kijken hoe ze dat precies doen en van daaruit op zoek te gaan naar de ruimtes."

Tukkers onverslaanbaar

De Tukkers zijn met name buiten Enschede onverslaanbaar. De laatste en enige keer dat FC Twente een uitwedstrijd verloor, was op 24 oktober tegen FC Utrecht.

Jansen wilde zijn definitieve opstelling niet bekendmaken. "We hadden vandaag een hersteltraining en iedereen is weer getest. Morgen gaan we eerst trainen en dan rijden we naar Hengelo toe en dan maken we de opstelling. Maar ik ben niet van plan veel te veranderen."