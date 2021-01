Vrouwen Heerenveen overwogen uit competitie te stappen om coronakosten

De KNVB betaalt namelijk alleen de testen in de weken dat SC Heerenveen een wedstrijd speelt, maar de club speelt komende zondag pas voor het eerst sinds 20 december weer een competitiewedstrijd. Dat heeft dus veel kosten meegebracht.

"We waren in de veronderstelling dat we met elkaar de afspraak hadden dat de KNVB de testen zou betalen. Dat was ook een grote opluchting voor ons, maar gaandeweg het proces bleek dat de KNVB alleen de testen betaalt in wedstrijdweken", zegt voorzitter van de stichting, Jessica Roosenburg.

Geen nieuwe trainingskleding

Die kosten hebben grote gevolgen voor de stichting, dat al niet veel vet op de botten heeft. "We hebben bijvoorbeeld wel dringend trainingskleding nodig. Dat deden we al heel mager dit jaar. Daar hebben we nu bij de eerste selectie dus wel een streep doorgezet, want dan kunnen we de testen weer betalen", zegt Roosenburg.

De stichting heeft zelfs nog overwogen om het eerst elftal terug te trekken uit de eredivisie. "Het heeft wel op tafel gelegen", zegt Roosenburg. "Dat is natuurlijk heel pijnlijk en dat wil je niet. We zijn heel blij dat het niet hoeft, maar zorgvuldig bestuur vraagt wel dat je alle scenario's op tafel hebt."

"Natuurlijk wil iedereen liever voetballen, dus dat is gewoon een goede keus geweest, maar dat zijn wel de afwegingen die we de hele tijd maken met elkaar", aldus Roosenburg.

Reactie KNVB

De KNVB laat in een reactie weten dat de afspraak dat de bond alle testen zou betalen, volgens hen nooit op tafel heeft gelegen. De bond begrijpt dat Heerenveen last heeft van het coronavirus en stimuleert de club daarom om gebruik te maken van alle overheidssteun.