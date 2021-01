Gemeente: Illegale zendmast bij Spannenburg gaat voorlopig niet weg

Toen de mast in oktober werd geplaatst, waren omwonenden verbijsterd. Niemand wist watvoor mast het was. Er was ook geen vergunning voor afgegeven.

Intussen meldt de gemeente dat er een vergunningsaanvraag binnen is gekomen. Volgens een woordvoerder van de gemeente kan die procedure een paar weken duren. Zolang er geen vergunning is, wordt de mast niet weer aangezet.