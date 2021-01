Ploegenachtervolging: zilver voor de vrouwen, nederlaag voor de mannen

De ploeg van bondscoach Jan Coopmans haalde de vierde tijd in de laatste rit: 3.42,25. Noorwegen won juist met een baanrecord: 3.39,08. Canada (3.39,94) en Rusland (3.41,40) waren de nummers twee en drie.

Voor Sven Kramer was het de 22ste keer dat hij meedeed aan een ploegenachtervolging in de wereldbeker. En pas de tweede keer waarbij het niet lukte om een medaille te winnen. Dat gebeurde in november 2004 voor het laatst.

Zilver voor de vrouwen

Bij de vrouwen was het Canada dat won met 2.54,64, dat team pakte naast de winst ook het klassement in de wereldbeker. Voor Nederland kwamen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten (voor het eerst) in actie. Zij wisten de tweede plaats te behalen. Het schil met Canada was met 94 honderdsten groter dan een week eerder.