186 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân in de afgelopen 24 uur

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân (33). Daarna volgen Leeuwarden met 19 en Tytsjerksteradiel met 18 besmettingen.

Twee mensen in het ziekenhuis terechtgekomen

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn wel twee Friezen in het ziekenhuis terechtgekomen met het virus. Het gaat om inwoners van Ooststellingwerf en Opsterland.

Landelijk

In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uur 4.438 coronagevallen vastgesteld.

Aantal besmettingen per gemeente (verschijnt de kaart niet goed in beeld, klik dan hier):