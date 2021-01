Vier jaar cel voor Noordwoldenaar die jarenlang stiefdochter misbruikte

De man misbruikte het meisje voor de eerste keer op de dag dat ze haar twaalfde verjaardag vierde. In de jaren daarna zou de man vaak meerdere keren per week seks met het meisje hebben gehad. Er was sprake van vergaande seksuele handelingen. Vier jaar later, ze was inmiddels 16, kwam het slachtoffer tot het besef dat wat haar stiefvader met haar deed, niet hoorde.

Begin april 2018 werd er aangifte gedaan. De verdachte beriep zich op zijn zwijgrecht, tijdens de politieverhoren en gedurende de behandeling van de strafzaak. Bij de reclassering en tijdens gesprekken met een psycholoog had hij het misbruik ontkend. De rechtbank oordeelde dat de verklaringen van het meisje en haar moeder - zij had de verdachte en haar dochter een keer betrapt - voldoende waren om tot een veroordeling te komen.

Zwaar aangerekend

De rechtbank rekent het de Noordwoldiger zwaar aan dat hij zijn stiefdochter al op jonge leeftijd heeft misbruikt en dat hij er jarenlang mee is doorgegaan. Dat het lang heeft geduurd voor de zaak voor de rechter kwam, woog de rechtbank in het voordeel van de verdachte. Het slachtoffer kreeg 20.000 euro smartengeld toegewezen. Voor therapieën die niet door het ziekenfonds werden vergoed, wees de rechtbank nog eens 4.545 euro toe.