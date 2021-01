De Vrijdagmarkt over de vraag: is Nederland 'kapot'?

Een Groninger groenteboer vond dat er in ons land altijd veel geklaagd wordt, maar dat Nederland beslist niet kapot is: "De mentaliteit van sommige mensen misschien wel, maar toch zullen we er samen doorheen moeten."

Bananenrepubliek

Anderen waren feller: "Het is hier een bananenrepubliek hè? Wij zijn hier meer van het papier dan van het doen. Bij het vaccineren bijvoorbeeld. Mijn moeder is 90-plus, woont in een aanleunwoning en is niet mobiel, dus daar komt de huisarts. Buurvrouw is even oud, maar omdat ze mobiel is moet ze naar Leeuwarden voor een prik. En de buurman daarnaast is 89 jaar, dus hij wordt helemaal overgeslagen. Dat is een janboel, toch?"

De tuinder vindt dat er veel te veel negatieve energie is. "Laat dat los en ga naar de Heer: dan krijg je positieve energie!" Eén van de klanten denkt dat het wel goed komt, maar: "Dat het op z'n ergst moet, voordat het beter kan. Met het milieu en met de gelijkwaardigheid tussen mensen komt het weer goed als de mensen tot inkeer komen. En dat gebeurt ook, het wordt beter!"