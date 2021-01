Cambuurtrainer De Jong verandert niets aan basiself tegen MVV

Eerder 7-1

De tegenstander is dus MVV Maastricht. Eerder dit seizoen won Cambuur met 7-1 in Maastricht, de grootste overwinning van het seizoen vooralsnog. MVV speelt dus vast niet zo aanvallend als Jong PSV. Henk de Jong: "Dat weet ik niet. Ze zullen tactisch goed staan, maar dat proberen wij ook. En dan moeten we de wedstrijd na 95 hebben gewonnen. En zo niet, dan hebben we pech gehad."

Cambuur heeft voor het komende seizoen al beslag gelegd op Nick Doodeman van FC Volendam. Een mooie opsteker voor de club. "We waren hem al lang op het spoor. Hij zit bij mijn zaakwaarnemer. Nick is een diepgaande speler, die een gouden voet heeft in het voorbereiden van goals en zelf ook kan scoren. Die jongen past bij Cambuur."