Van groenling tot mus, tienduizenden mensen tellen dit weekend tuinvogels

De Tuinvogeldag wordt al sinds 2001 georganiseerd. Doel van de telling is om vast te stellen hoe de vogels in de winter de tuinen en balkons gebruiken. Daar vinden ze in de koude maanden makkelijker eten dan in het bos of weiland, zeker als tuineigenaren ook vogelvoer klaarzetten. De Tuinvogeltelling is het grootste burgeronderzoek naar natuur in Nederland.

Een hele studie

Jeroen Breitenbach van Van Hall Larenstein is één van de duizenden Friezen die dit weekend meedoet. Hij is docent vaan het Val Hall en specialiseert zich onder meer in het herkennen van soorten. Daar zit nog veel studie in, want bijvoorbeeld een groenlink zullen de meeste mensen niet zo snel herkennen, zegt hij.

"Als je een vogel hebt met een groene waas eroverheen, dan is dat vaak een groenling. En als je ze dan ziet opvliegen, dan zit er een heel mooi geel venstertje in de vleugel."

Of denk aan de merel. "Merels herkennen de meeste mensen wel, helemaal zwart met een oranje snavel. Maar de vrouwtjes zijn heel onopvallend bruin, en als je heel goed kijkt zijn er heel veel zwarte spikkels op de borst."

De teltechniek

Dan is er nog de techniek van het tellen: "In principe is de regel dat het hoogste aantal die je ziet op één moment, dat die telt." Dus niet alle vogels die in een half uur langs komen, bij elkaar op tellen.

De Tuinvogeltelling duurt van vrijdag 29 januari tot zondag 31 januari.