GGD Fryslân over datalek: "Snelheid ging ten koste van veiligheid"

Zorgen bij Friezen

De Graaf geeft aan dat men er alles aan doet om zo veilig mogelijk te werken. Maar toch merkt ze ook dat sommige Friezen zorgen hebben over het datalek. "Mensen vragen vooral hoe het zit met de gegevens en willen weten of het hen ook is overkomen. Get is aan ons om het vertrouwen te herstellen. Maar je kunt mensen niet altijd duidelijk maken dat je te goeder trouw handelt."

Volgens De Graaf valt het nog mee in hoeverre wantrouwen in de testcijfers doorwerkt. "We zien het een beetje terug, maar ook weer niet veel. Daar zijn we wel blij mee, want het blijft toch belangrijk om je te laten testen. Mensen mogen wel voorzichtig zijn als er iemand belt uit naam van de GGD en men vertrouwt het niet helemaal. Hang dan gewoon op en bel ons zelf terug. Dat is wat extra drukte, maar als je het niet vertrouwt: doe dat."

Tegen heug en meug

Hoepman vindt ook dat mensen zich gewoon moeten laten testen. "Het moet je niet weerhouden, maar ik zeg het wel tegen heug en meug. Want ik vind het ernstig. Je wilt niet dat dit soort dingen gebeuren. Mensen moeten gebruik kunnen maken van diensten van de overheid zonder dat dit gebeurt. Het is lastig om het snel te doen, maar ook onder hoge druk is het van belang. En eerlijk gezegd is het ook weer niet zo moeilijk. Als men er een week langer voor had uitgetrokken, was men al veel beter voorbereid."

De Tweede Kamer wil volgende week in debat over de databeveiliging van de GGD's. De politiek is er niet over te spreken dat de GGD er laks mee omgegaan is dat dat signalen van eigen medewerkers niet serieus werden genomen.