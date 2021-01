Friese verhalen en verzen gezocht voor 67e Rely Jorritsmaprijsvraag

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen anoniem en bekroont maximaal vijf verhalen en vijf verzen. Ieder bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met 1000 euro. De jury voor 2021 bestaat uit Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven.

Wens van Jorritsma zelf

Rely Jorritsma (1905-1952), geboren in Jellum, had in zijn testament laten opnemen dat er ieder jaar een prijsvraag moet worden uitgeschreven voor de beste vijf gedichten en de beste vijf verhalen in de Friese taal. Al sinds 1954 wordt zijn wens uitgevoerd.

Afgelopen jaar waren er drie winnende bijdragen. Elmar Kuiper uit Jorwert won een Rely met het verhaal 'Ni Hao' en Sjoerd Bottema uit Weidum met zijn verhaal 'Total loss'. Syds Wiersma uit Leeuwarden kreeg de prijs voor zijn gedicht 'It famke'. Er waren 88 inzendingen.

Wie mee wil doen, kan tot en met 9 mei een verhaal of vers inzenden naar ynfo@stiftingflmd.frl.