Heerenveen stelt paal en perk en verwijdert 100 fietspaaltjes

De gemeente Heerenveen haalt voor de zomer 100 fietspaaltjes weg. Dat doet de gemeente zodat het veiliger wordt voor fietsers. De maatregel is genomen in overleg met de lokale fietsersbond. In Heerenveen staan in totaal 145 fietspaaltjes. Maar hoe minder, hoe beter, zo vindt Fietsersbond Fryslân.