Súdwest-Fryslân druk met inrichting cultuurhistorisch centrum De Tiid

Archivarissen zijn druk bezig met het inrichten van het nieuwe cultuurhistorisch centrum De Tiid. In april 2019 werd bekend dat de archieven van de voormalige gemeenten die nu Súdwest-Fryslân vormen, drie musea en een bibliotheek een plek krijgen in het oude stadhuis van Bolsward. De opening van De Tiid is later dit jaar, maar de bibliotheek en het gemeentearchief moeten al op 1 en 15 maart open.