VIDEO: Friese gedichten op spiegels in horeca; lezen tijdens het handen wassen

Met Friese gedichten op spiegels in de horeca moeten toeristen een uniek vakantiegevoel krijgen. Het gedichtenproject 'Wjerspegele' is op deze landelijke Gedichtendag van start gegaan. Verschillende dichters hebben een gedicht geschreven dat op een spiegel kan worden geplakt in de horeca. Dat is nu eerst alleen nog in hotels. Als de overige horeca weer open gaat, zijn ook hier Friese gedichten te vinden.