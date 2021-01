PvdD, D66 en SP willen weten wat er aan Friese natuurcompensatie uitgevoerd is

Volgens de minister van Natuur mag natuurcompensatie niet leiden tot een 'netto verlies' aan natuurwaarden, wat de omvang, kwaliteit en samenhang betreft. Op papier is die compensatie voor natuur in de meeste gevallen goed geregeld, schrijven de fracties. Maar de praktijk blijft vaak achter. Ook zou blijken dat de controle soms niet goed genoeg is.

Controle

De fracties willen weten hoeveel natuur er sinds 2013 echt gecompenseerd is en om welke gebieden het gaat. Ook hebben de partijen zorgen over de controle, de fractieleden willen weten door welke deskundige en onafhankelijke bureaus of instellingen dit wordt gedaan. Verder wil men ook weten hoeveel geld er aan natuurcompensatie is uitgegeven in Fryslân.