Provincie: Natuurmuseum krijgt geen extra geld, ook al vallen er ontslagen

De bezuiniging betekent dat een derde van het personeel ontslagen moet worden. Een groot deel van de collectie moet weg, en er kunnen geen educatieve projecten meer gehouden worden. De in het oog springende tentoonstellingen, waar de laatste jaren meerdere prijzen mee gewonnen zijn, zouden ook niet meer kunnen, zegt het museum.

Volgens Poepjes is het wrang voor het museum, maar kan het niet anders. "We wisten dat dit speelde. We hebben veel goeie musea in Fryslân. Die vragen allemaal op steun. Het geld moet verdeeld worden, en de wal keert het schip. Hier houdt het op."