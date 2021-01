Kottervissers verbaasd over schoonmaakactie Waddenvereniging: "Gemiste kans"

De Waddenvereniging werkt bij het schoonmaken samen met Stichting de Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en natuur- en milieufederaties. Maar dus niet met VisNed. "We waren verbaasd toen we woensdag hoorden over de schoonmaakactie", zegt Verroen tegen RTV Noord.

"Toch een gezamenlijk belang?"

Vissers zijn al continu aan het opruimen, zegt Verroen, ook al direct nadat de MSC Zoe de containers verloor. Verroen: "Een schonere zee is toch een gezamenlijk belang? We werken mee aan het project Green Deal Visserij voor een Schone Zee, waarin ook bijvoorbeeld Stichting de Noordzee als partner is vertegenwoordigd. Het is een gemiste kans dat we nu buiten dit project gehouden worden."