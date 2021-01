Gemeenteraad Noardeast 'not amused' over gang van zaken bij verkoop gemeentehuis

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân is 'not amused' over de hele gang van zaken wat betreft de verkoop van het gemeentehuis in Kollum. De procedure is in strijd met de algemene beginsels van behoorlijk bestuur, terwijl wethouder Theo Berends eerder verzekerde dat de procedure - volgens hem - zorgvuldig was verlopen.