Nog nooit zoveel overlijdens door corona gemeld als deze week

De meeste positieve tests zijn de afgelopen week gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân, in totaal 203. Dat zijn er bijna 30 minder dan een week eerder. Na Súdwest-Fryslân, de grootste gemeente van onze provincie, komt Leeuwarden, met 178 besmettingen. Als derde komt Achtkarspelen met 151.

Achtkarspelen meeste landelijk

Omgerekend naar het aantal inwoners zijn nog steeds de meeste besmettingen in Achtkarspelen: 539 op 100.000 mensen. In geen enkele gemeente in Nederland ligt dat getal hoger, maar toch gaat het ook in Achtkarspelen beter dan vorige week, want toen waren het er nog 735 op 100.000 mensen. Uitbraken in zorgcentra in Surhuisterveen en Buitenpost zorgen voor een groot aandeel in het aantal besmettingen in die gemeente.

Provincie onder 200 per dag

In Fryslân werden de afgelopen week gemiddeld 187 besmettingen per dag gemeld. De laatste keer dat het gemiddelde onder de 200 lag, was halverwege december.