Minder mensen getest en minder besmettingen, maar meer overlijdens

Een derde heeft Britse variant

Het virus is deze week dus bij 1.310 Friezen vastgesteld. De GGD gaat ervan uit dat een derde van alle besmette Friezen de Britse variant heeft. Dat is ook het landelijke beeld. Er zijn geen extra maatregelen nodig, zegt de GGD, omdat dezelfde voorschriften gelden als bij de reeds bekende variant. De Britse variant is ook in meerdere verpleeg- en verzorgingshuizen aangetroffen.

De meeste positieve tests zijn de afgelopen week gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân, in totaal 203. Dat zijn er bijna 30 minder dan een week eerder. Na Súdwest-Fryslân, de grootste gemeente van onze provincie, komt Leeuwarden, met 178 besmettingen. Als derde komt Achtkarspelen met 151. In 13 van de 18 Friese gemeentes zijn minder besmettingen vastgesteld dan vorige week.

Achtkarspelen meeste landelijk

Omgerekend naar het aantal inwoners zijn nog steeds de meeste besmettingen in Achtkarspelen: 539 op 100.000 mensen. In geen enkele gemeente in Nederland ligt dat getal hoger, maar toch gaat het ook in Achtkarspelen beter dan vorige week, want toen waren het er nog 735 op 100.000 mensen. Uitbraken in zorgcentra in Surhuisterveen en Buitenpost zorgen voor een groot aandeel in het aantal besmettingen in die gemeente.

Provincie onder 200 per dag

In Fryslân werden de afgelopen week gemiddeld 187 besmettingen per dag gemeld. De laatste keer dat het gemiddelde onder de 200 lag, was halverwege december.

Minder mensen getest

De afgelopen week hebben 8.474 Friezen zich laten testen op het coronavirus, dat zijn er bijna 2.400 minder dan een week eerder. De GGD weet niet of dat komt door het lek bij de GGD-databanken en of mensen daarom het vertrouwen kwijt zijn. Voor dat lek zijn twee medewerkers aangehouden, zij komen uit Noord- en Zuid-Holland.

De GGD Fryslân krijgt ook veel vragen over dat lek. Er is nu een landelijk nummer voor vragen daarover, 085 - 130 82 26.