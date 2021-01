Leeuwarder radiotalent Sophie Hijlkema wint Marconi Award

De Friezin begon haar carrière drie jaar geleden bij 3FM en heeft nu doordeweeks een vast plekje in het programma TWEE VIER van 14.00 tot 16.00 uur. Ook was Hijlkema een van de zes dj's die voor 3FM Serious Request: The Lifeline in lockdown ging. Ze vormde een duo met Sander Hoogendoorn.