Justitie eist 150.000 euro boete voor illegale verkoop van asbestjacht Freddy Heineken

Volgens RTV Noord gaat het om het jacht van biermagnaat Freddy Heineken. Het zou in de jaren '80 veelvuldig bezocht zijn door koningin Beatrix. Toen Heineken in 2002 overleed, zette de familie het schip te koop.

De Vries kocht het. Niet voor een klein miljoen, wat de vraagprijs was, maar voor een euro. Het schip zou worden opgeknapt door technici in opleiding, maar toen het eenmaal in Fryslân was, bleek het vol asbest te zitten. Het moest gesloopt worden.

Voordat het naar de sloperij in Groningen ging, zou een werknemer de speciale asbeststickers eraf gehaald hebben. De sloperij zou helemaal geen asbest mogen verwijderen. Justitie heeft beide bedrijven vervolgd. Tegen het bedrijf uit Groningen is een boete geëist van 100.000 euro.

De rechter doet uitspraak op 25 februari.