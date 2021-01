Gemeente Achtkarspelen steunt verenigingen met subsidies en kwijtschelding huur

Hoeveel subsidie verenigingen kunnen aanvragen, hangt ervan af hoe groot de verenigingen zijn. Maar er is meer, de huren van de sportverenigingen worden voor een groot deel kwijtgescholden. Voor binnensportverenigingen wordt alle huur sinds maart kwijtgescholden en voor buitensportverenigingen de huur van maart tot en met juni. Het half jaar daarna hoeven de verenigingen maar de helft te betalen.

De extra subsidies worden betaald met geld van het Rijk. De kwijtschelding van de huren betaalt Achtkarspelen voorlopig uit eigen zak. "We hebben al geluiden gehoord dat het Rijk in elk geval voor het eerste half jaar met dat geld over de brug komt. Maar we zeiden: we kunnen niet afwachten tot het Rijk actie onderneemt. We moeten zelf ook richting de verenigingen laten zien hoe we hier mee omgaan en hoe we ze sterker uit deze crisis willen laten komen", zegt wethouder Jouke Spoelstra.

Sportgemeente

De gemeente vindt het belangrijk dat de sport ook als de coronacrisis voorbij is, nog leeft. We zijn hier echt een sportgemeente in Achtkarspelen. Voetbalgek, korfbalgek, zwemgek, noem het allemaal maar op. Je ziet gewoon dat het hele sociale leven in die dorpen zich afspeelt in de sportwereld. Sociaal is dat hartstikke mooi en ook voor de gezondheid is het belangrijk. Het is hartstikke belangrijk dat we de sport blijven stimuleren in de gemeente", zegt Spoelstra.