Inwoner Tytsjerksteradiel (20) aangehouden na oproep tot geweld

In Drachten zijn de zorgen ook nog niet voorbij, al is het de afgelopen dagen rustig gebleven. Tot dinsdag geldt er een noodverordening, omdat er online werd opgeroepen om te rellen. "Er waren ook al oproepen om vrijdagmiddag of -avond nog te komen", zegt burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland.

Noodverordening

De burgemeester is blij met hoe het woensdagavond uiteindelijk is verlopen. Volgens hem is de samenwerking tussen de gemeente, politie en boa's prima verlopen.

Om de rust in Drachten te kunnen handhaven, had de burgemeester dus een noodverordening ingesteld. "Dat is het zwaarste middel dat je hebt als burgemeester", zegt Rijpstra.