Burgemeester Rijpstra over dreigende onrust Drachten: 'Pakken we hetzelfde aan'

De politie van Noordoost-Fryslân heeft donderdag een 20-jarige man uit Tytsjerksteradiel aangehouden die in een chatgroep had opgeroepen tot geweld. Eerder meldde de politie al dat drie andere mensen zijn opgepakt, nadat ze zulke oproepen hadden gedaan, zijn opgepakt. En de politie sluit niet uit dat het er nog meer worden.

Noodverordening

De burgemeester is blij met hoe het woensdagavond uiteindelijk is verlopen. Volgens hem is de samenwerking tussen de gemeente, politie en boa's prima verlopen.

Om de rust in Drachten te kunnen handhaven, had de burgemeester dus een noodverordening ingesteld. "Dat is het zwaarste middel dat je hebt als burgemeester", zegt Rijpstra.

"De avondklok heb je en als je dan op straat bent en je hebt geen goed verhaal dan krijg je een boete van 95 euro. Als je geen noodverordening hebt dan kan ik ook niet zeggen: we willen even kijken wat voor spullen u in uw zakken heeft aan vuurwerk of wat dan ook", legt hij uit.

"Met die noodverordening heb ik dat wel. Dan kan de politie preventief gaan fouilleren en dan zijn de boetes wel even een stukje hoger. Richting de 4.000 euro en er kan dan zelfs een gevangenisstraf komen."

Dreiging

De dreiging van ongeregeldheden is dus nog niet voorbij, omdat er ook voor vrijdag weer oproepen zijn gedaan op sociale media. "Dat gaan we op precies dezelfde wijze aanpakken", zegt Rijpstra daarover. "Eigenlijk is het wel jammer dat die raddraaiers alle aandacht krijgen, terwijl er onvoorstelbaar veel mensen zijn die zich aan alle regels houden. Daar heb ik veel respect voor."