ROC Friese Poort en Friesland College onderzoeken samenwerking

Vooral de krimp van het aantal studenten zorgt ervoor dat de samenwerking tussen beide roc's in een stroomversnelling komt. Volgens Remco Meijerink, voorzitter van het college van bestuur van ROC Friese Poort, maakt de afname van het aantal studenten bepaalde opleidingen bij mbo's kwetsbaar.

"Dan hebben ze bij het Friesland College een halve klas, hebben wij een halve klas, en doen we hem beide dicht. Dan zou je juist moeten kijken; moeten we niet samenwerken", zegt Meijerink.

Het zijn vooral opleidingen in de techniek die steeds kleiner worden. Maar juist naar die opleidingen is veel vraag, zegt Meijerink. Door samen te werken willen de mbo-scholen alle beroepsopleidingen in Fryslân beschikbaar houden.

'We worden niet beter van concurrentie'

Frank van Hout is voorzitter van het college van bestuur van het Friesland College. Hij kijkt uit naar de samenwerking.

"We zijn allang afgestapt van het idee dat we beter worden van concurrentie. Ooit zijn roc's ontstaan met dat idee, en daar word je niet beter van. Je wordt er beter van door naar elkaars sterke kanten te kijken en die met elkaar te verbinden".

Volgens Van Hout is er geen acute noodzaak voor de samenwerking, maar met de krimp die eraan komt, moet je niet langer wachten dan nodig, zegt hij.

Naast de afname van het aantal studenten, zijn er andere veranderingen waar de scholen in Fryslân mee te maken hebben, zoals de veranderende arbeidsmarkt, een intensievere samenwerking met bedrijven, en de bij-opleiding van werkenden.

Nog geen fusie

De samenwerking betekent nog niet meteen een fusie tussen de beide mbo's. "We gaan de komende maanden de tijd nemen om te kijken wat de meest geëigende vorm van samenwerking is", zegt Meijerink. Een fusie sluit hij niet uit.

Andere scholen en het bedrijfsleven hebbe al gezegd dat ze een samenwerking tussen de roc's een goed initiatief vinden. Van Hout is blij dat ze nu "echt afscheid hebben genomen van het 'concurrentie-denken'. Dat vind ik winst die we nu al boeken".

Voor de zomer wordt duidelijk hoe de samenwerking tussen ROC Friese Poort en Friesland College eruit komt te zien.