Corona maakt gevangenisregime nog strenger: "Het is lastig, want ze zijn hun vrijheid al kwijt"

Al met al hakt de coronacrisis er ook bij de gevangenen in. "Het is al lastig, want ze zijn hun vrijheid al kwijt. Maar die wordt nu nog meer beperkt", zegt Gino Tibboel. Hij is de directeur van de gevangenis.

Tot nu toe is er nog geen besmetting geconstateerd bij de 270 mannen die er op dit moment vastzitten. "Dat willen we graag zo houden", zegt Tibboel.

"We zorgen ervoor dat de gedetineerden van de verschillende afdelingen niet met elkaar in contact komen, ze zitten als het ware in een soort van eigen bubbel."