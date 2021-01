Huisartsen: 'Vaccinatiestrategie blijft chaotisch'

Deze week zijn de eerste bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen gevaccineerd. De verwachting is dat het maanden kan duren voordat alle bewoners een prik hebben gehad.

Het is onhandig en verdient geen schoonheidsprijs

Er is veel te doen over de vaccinatie van 85-plussers en de mensen die in een instelling wonen en daar onder de verpleeghuisarts vallen.

"Dat gaat via aparte kanalen. Dan heeft de ene helft wel een vaccin gehad en de andere helft niet. Dat is onhandig en verdient geen schoonheidsprijs", zegt Karin Groeneveld. Ze is de voorzitter van de Friese afdeling van de landelijke huisartsenvereniging LHV.

Groeneveld staat te popelen om zelf aan de slag te gaan. "Iedereen is heel erg gemotiveerd om te beginnen. Maar het moet wel goed geregeld worden. Het is een complexe logistieke operatie."

'Zorginstellingen moeten zelf vaccinatie oppakken'

Instellingen zouden zelf de verantwoordelijkheid moeten krijgen over de vaccinatie van de bewoners, zegt Groeneveld. "Als ze dan hulp nodig hebben van de lokale huisartsen dan kan dat altijd. Daar is de nood nu het hoogst."

Daar is bestuurder Jan Maarten Nuijens van de Kwadrantgroep het mee eens. Een aantal van de verzorgingshuizen van de KwadrantGroep zijn hard geraakt.

Nuijens is er dan ook blij mee dat ze nu ook daar beginnen met vaccineren: "We willen allemaal dat het snel gaat. Maar als we maar beginnen. Dan bescherm je mensen."