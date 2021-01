Schaatsbroers Bob en Bart de Vries kondigen afscheid aan, maar wisten dat niet van elkaar

Bob de Vries plaatste zich verrassend voor de 5.000 meter op de Olympische Spelen van 2018. Daarnaast werd hij twee keer Nederlands kampioen op de marathon. Broer Bart won meerdere wedstrijden in de topdivisie.

Beide mannen voeren werk en gezin aan als reden om er mee te stoppen. Bob is boer en de combinatie met het schaatsen viel hem de laatste jaren steeds zwaarder. "Ik heb het zoveel jaren zo druk gehad, dat het gezin eronder lijdt. Andere dingen worden belangrijker."

Dat gevoel herkent Bart, die een nieuwe functie voorbij zag komen. Dat combineren met zijn jonge gezin en het schaatsen is moeilijk. "Aan de ene kant is het hartstikke jammer, wedstrijden rijden vond ik steeds super mooi, maar ik wil er ook zijn voor mijn werk en mijn gezin."

Verrassing voor elkaar

Het nieuws dat ze er beiden mee ophouden kwam donderdag naar buiten, maar daarmee verrasten ze elkaar: Ik wist dat hij zou stoppen, maar niet dat hij het ook vandaag naar buiten zou brengen", lacht Bart.

Hij is de jongste (32) van de twee en baalt er wel van dat een seizoen zonder marathons zijn laatste is. "Dat knaagt wel hoor. Ik had graag nog marathons gereden, dat had het plaatje compleet gemaakt."

Klapper mist op erelijst

Datzelfde gevoel heeft Bob: "Absoluut. Ik had in het hoofd om er met een klapper uit te gaan." Dat had een overwinning moeten zijn op een wedstrijd over tweehonderd kilometer. "Die mist nog wel op mijn erelijst. Dat is niet gelukt."

De laatste wedstrijd die Bob en Bart reden was op het NK allround in november. Daarin stonden ze ook nog tegenover elkaar aan de start op de 500 en 1.500 meter.

De zus van Bob en Bart, Elma de Vries is ook een oud-schaatster. Zij hield in 2018 op.