Opdrachtgevers Teslabranden blijven langer vast: rechtszaak in maart

Beide branden waren in 2018. Volgens de rechter zorgden ze voor een levensgevaarlijke situatie. De auto's stonden op minder dan een meter van het huis, terwijl de advocate en haar kinderen op bed lagen.

Een inwoner van Noordwolde (34) is voor beide brandstichtingen veroordeeld tot drie jaar cel en tbs. Hij zou beide keren 1.500 euro hebben gekregen.

Onverwacht openheid van zaken

Bij een rechtszitting in augustus gaf de man onverwacht openheid van zaken. Hij gaf toe dat hij de auto's van de advocate in brand had gestoken en hij gaf ook de namen van zijn opdrachtgevers. Kort daarna opende justitie het onderzoek opnieuw. Ruim een week later werden de aangewezen opdrachtgevers aangehouden.

Een van de twee, een man van 38 die toen in Raerd woonde, zou een zakelijke band met de advocate hebben. Hij was eigenaar van een scheepswerf in Leeuwarden. Toen die failliet ging, werkte de advocate als curator. De tweede verdachte, een 55-jarige inwoner van Burgum, zou in opdracht van de werfbaas de man uit Noordwolde hebben ingeschakeld om de auto's in brand te steken. Beide mannen verklaarden eerder dat ze onschuldig waren.

De zaak wordt waarschijnlijk op 9 maart inhoudelijk behandeld. Voor die tijd moet nog een getuige gehoord worden.