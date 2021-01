Werkstraf voor Groninger vanwege geweld tegen Heerenveensupporters

De man was met tientallen andere supporters naar een kroeg gegaan waar altijd Heerenveensupporters samenkomen. Daar ontstond een vechtpartij waarbij de Groninger een leidende rol had. Hij had in een groepsapp opgeroepen om te vechten.

De man werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot vier maanden celstraf. Het hof komt tot een lagere straf, omdat het erf lang heeft geduurd voordat de zaak voor het Gerechtshof werd gebracht.