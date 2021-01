Penningmeester uitvaartvereniging Boornbergum drukte 176.000 euro achterover

De verdachte, een 53-jarige inwoner van Sneek, gebruikte het geld aanvankelijk om zijn rekeningen te betalen. Daarna ging het steeds makkelijker en begon de Sneker het geld ook te gebruiken voor privébetalingen. De man kocht onder andere spullen van internet en een bestelauto voor zijn bedrijfje. Privé ging het niet goed met de man, zijn huwelijk was slecht en zijn bedrijf bracht niet genoeg geld op.

Vervalste bankafschriften

Hij werd eind 2012 aangesteld als penningmeester, een paar maanden later haalde hij al het eerste geld geld van de rekening van de uitvaartvereniging. Door bankafschriften te vervalsen hield hij het verborgen voor de leden en de andere bestuursleden van de uitvaartvereniging.

De zaak kwam aan het licht toen de voorzitter werd aangesproken door uitvaartverzorgers die niet betaald kregen. Er had meer dan een ton op de rekening moeten staan, in plaats daarvan kreeg de voorzitter van de bank te horen dat de vereniging in het rood stond.

Ruim 176.000 euro

De Sneker heeft alles bekend. Hij is bereid om het volledige bedrag teurg te betalen. Verder is hij in behandeling gegaan. De officier van justitie verzocht de rechtbank om de hele schadeclaim van de uitvaartvereniging, ruim 176.000 euro, toe te wijzen.

De rechtbank doet op 11 februari uitspraak.