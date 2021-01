Aftrap Friese Boekenweek live bij Omrop Fryslân

Hilda Talsma viert dit jaar haar 10-jarige schrijversjubileum en is gevraagd om het Friese cadeauboek voor de Boekenweek te schrijven, dat gratis te verkrijgen is bij de aankoop van een boek. In samenwerking met het CPNB wordt ook het nationale boekenweekgeschenk, dit jaar geschreven door Hanna Bervoets, uitgegeven in het Fries. Baukje Zijlstra verzorgde de vertaling.