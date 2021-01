Veertien bewoners woonzorgcentrum Surhuisterveen overleden aan gevolgen coronabesmetting

Ook in de andere vestiging van de KwadrantGroep, Haersmahiem in Buitenpost, zijn veel besmettingen. De zorggroep zegt dat er nog wel flink wat mensen ziek zijn in beide zorgcentra, maar dat de situatie onder controle is. Er komen weinig nieuwe besmettingen bij.

Verder kampen beide zorgcentra met ziekte bij personeel ten gevolge van corona: in 't Suyderhuys vijftig en in Haersmahiem negen. "We hebben er de handen aan vol. Het is nog lang niet voorbij , aldus Nuijens.