Waddenvereniging gaat zelf op jacht naar het MSC Zoe-afval in de Noordzee

Dit project, 'Clean Up XL' wordt samen met Stichting de Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en natuur- en milieufederaties uitgevoerd. "Wij vinden het onacceptabel dat er zoveel rommel in zee blijft liggen. Dat druist in tegen werkelijk alles waar wij voor staan. Dus zijn we superblij dat we dit kunnen opruimen", zegt projectleider Ellen Kuipers van de Waddenvereniging.

Kuipers wil lokale bergers inschakelen die ervaring hebben opgedaan met de grote bergingsoperaties waarbij in 2019 de meeste ladingrestanten van de zeebodem zijn gehaald. Nadat er nog een experiment was met een vissersschip dat afval opviste, stopte deze grootschalige berging omdat de milieukosten ervan niet meer in verhouding zouden staan tot de milieuwinst.

Duurzaam

Daar heeft de Waddenvereniging iets op gevonden. Kuipers: "Wij willen drie keer een expeditie organiseren met een bergingsschip en duikers om gedurende drie jaar rommel boven water te halen. Wij gaan dat op een duurzame manier doen."