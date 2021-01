Rijkswaterstaat: "Meteen na de ramp gezegd, hier komt MSC niet mee weg"

"Ik ben eigenlijk wel heel blij met de uitkomst. Natuurlijk wil je het liefst dat alle rommel wordt weggehaald, en dat alle schade tot in de toekomst gedekt is, maar dat is niet altijd even realistisch." Er werd door tientallen organisaties een factuur ingediend. Dat geld werd eerst uitbetaald door Rijkswaterstaat. Die hebben dat geld nu teruggekregen van MSC.

'Advocaten en juristen aan de slag'

Het heeft bijna twee jaar van onderhandelen gekost om tot deze oplossing te komen. Dat lijkt een lange tijd. "Bij dit soort processen spelen altijd grote belangen. Dan gaan er heel veel advocaten en juristen aan de slag, en dat kost gewoon veel tijd. We dachten er al een paar keer uit te zijn, maar dan moest er toch nog weer iets veranderd worden. Aan de andere kant, als je het vergelijkt met andere zaken dan is twee jaar nog best snel eigenlijk."