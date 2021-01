Gaten in rieten kap: molen De Hoop in Sumar is dringend aan onderhoud toe

De molen draait nog wel en het dak vertoont ook nog geen lekkage. Om te voorkomen dat dat binnenkort gebeurt, is actie nodig.

De molen is tegenwoordig in gebruik voor het malen van tarwe. Molenaar Meindert Halma is voorzichtig met harde wind: "Dan is het spannend. Als de molen vanwege te harde wind snel moet worden stilgezet, komt er het meeste kracht op." Tot onveilige situaties heeft dat tot nu toe nog niet geleid, want daar zorgt Halma wel voor. "Dat willen we dus nou juist voorkomen door de restauratie", zegt de molenaar.