Gemeente Waadhoeke stelt Defensie vragen over radarpost Wier

De gemeente Waadhoeke heeft Defensie vragen gesteld over de radarpost in Wier. Sinds de nieuwe radar is geplaatst, maakt die veel lawaai. In een brief van het college van burgemeester en wethouders komen die geluidsoverlast en de verstoorde televisie- en wifisignalen aan bod. "Wij delen de vragen en zorgen van de bewoners," aldus de gemeente.