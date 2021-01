Friese muziekkorpsen hebben minder leden door coronacrisis

Het aantal leden van Friese muziekkorpsen is in 2020 afgenomen. Van de 10.000 leden zijn de korpsen er afgelopen jaar zo'n 370 kwijtgeraakt. Een krimp van een kleine vier procent, zegt Johan Meesters. Hij is voorzitter van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF). "De afgelopen jaren zijn we gegroeid, maar dit jaar is dat jammer genoeg niet gelukt. Mijn idee is dat dat komt door de coronacrisis."