Nieuw gedicht van de Dichter fan Fryslân: Spiegel

Dichter fan Fryslân Nyk de Vries zijn nieuwe gedicht 'Spiegel' vormt de aftrap van het project 'Wjerspegelje' waarbij korte gedichten worden geplakt op spiegels in de horeca van Leeuwarden. Korte literaire teksten van 20 seconden die je kunt lezen tijdens het handenwassen. Het is het negende gedicht van de Dichter fan Fryslân. De vertaling naar het Nederlands is van de dichter zelf.