Natuurlijk watersysteem moet terugkomen op Groene Strand Terschelling

Op een aantal plekken, zoals het Griltjeplak, kan de aanpak ervoor zorgen dat er na regen minder water komt te staan omdat het zich verspreidt door het hele gebied. Nu lopen er verschillende paden door, en omdat het dicht bij West-Terschelling ligt, kan het er behoorlijk druk zijn.

Volgens Lamers wordt daar wel rekening mee gehouden. "Over het algemeen is het zo dat als je meer oppervlakte water ziet dat dat op de recreatie ook een goede invloed heeft. Mensen vinden het heel mooi om water te zien en er komen veel vogels op af. Maar we zullen wel een aantal dingen moeten doen want bepaalde paden zullen wat natter worden. Daar willen we dan gaan kijken of we er met vlonders of met bruggetjes een extra beleving aan kunnen geven."