Friese woningvoorraad groeit licht met 2163 nieuwbouwwoningen

Onderlinge verschillen

Vergeleken met andere provincies doet Fryslân het niet erg goed. Alleen in Zeeland en Drenthe was de groei door nieuwbouw nog lager. Ook binnen onze provincie zijn er flinke verschillen. Zo groeide het aantal woningen in Harlingen met 1,5 procent en in Smallingerland maar 0,2 procent.