Twee doelpunten in twee minuten: Heerenveen wint 'pets-pats-boem' van Feyenoord

De eerste twee doelpunten vielen halverwege de eerste helft, vlak na elkaar. In minuut 28 was het Joey Veerman die de score opende, op aangeven van Siem de Jong. Nog geen twee minuten later verdubbelde Pawel Bochniewicz de voorsprong van Heerenveen, uit een corner.

Verslaggever Arjen de Boer kon het bijna niet geloven. "Wat een weelde! Zo creëer je geen kans tegen Heracles Almelo, en zo sta je na een half uur voetbal pets-pats-boem met twee-nul voor."

Heerenveen speelde met het mes tussen de tanden. De Friezen waren zeer energiek. Feyenoord niet. In de tweede helft werd het verschil alleen maar groter. Vijf minuten na de rust maakte Mitchell van Bergen de 3-0.