Politie houdt drie mensen aan die oproepen om te rellen in Drachten

Eén van de mannen komt uit de gemeente Opsterland. De andere twee zijn aangehouden in Drachten. De politie sluit niet uit dat er meer mensen worden aangehouden. Volgens de politie is er sprake van 'opruiing'.

Mensen van de politie, de ME en de beveiliging waren woensdagavond met man en macht aanwezig in Drachten. Eerder op de middag werd duidelijk dat daar een noodverordening is afgegeven, vanwege dreigende rellen.

De situatie bleef rustig. De toegangswegen werden wel gecontroleerd, er waren pelotons van de ME in het centrum en er was veel politie aanwezig in woonwijk De Wiken. Bij een school in deze wijk zouden relschoppers bij elkaar willen komen.