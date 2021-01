Directeur Van der Valk Drachten: 30 meter hoogte is voor ons het minimum

"Wij willen graag investeren in Drachten, maar het is voor ons van levensbelang om goed zichtbaar te zijn vanaf de snelweg A7", zegt Sjoerd Langebeek. "In het verleden was het hotel ook goed zichtbaar, maar er is zoveel bebouwing voor gekomen dat we wel de hoogte in moeten."

De grootte en hoogte zijn volgens de hoteldirectie ook nodig voor een 'economisch verantwoorde exploitatie' van het vernieuwde hotel.

'Een stevig bedrag'

Van der Valk is van plan om een flink bedrag te investeren, zegt Langebeek. "Het gaat om een substantiëel bedrag." Hij wijst erop dat het Van der Valkhotel het enige hotel van Drachten is en voorziet in een duidelijke behoefte.

"Voor de coronacrisis draaide het hotel hartstikke goed. Het is nu uiteraard een stuk minder, maar wij hebben zeker vertrouwen in Drachten."

Bezwaren uit de buurt

De hoteldirectie houdt volgens Langebeek zeker rekening met de bezwaren uit de buurt. "Een paar jaar geleden was het plan om een nieuw hotel van 50 meter hoog te bouwen. Daar bestond zoveel bezwaar tegen, dat wij het hebben ingetrokken."

Over het plan, waar de politiek van Smallingerland volgende week over in gesprek gaat, zijn vier informatieavonden gehouden. "Wij houden wel degelijk rekening met de buurt, maar we kunnen hen niet in alles tegemoet komen. Een hoogte van dertig meter is voor ons echt het minimum."