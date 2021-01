Drachten doet de rolluiken dicht: "Ik kan wel lachen als er een politieauto omgegooid wordt"

Jeugdwerkers zijn actief de straat op gegaan. Ze probleren de jongeren ervan te overtuigen dat het rellen niets oplevert. En ze maken filmpjes die online verspreid kunnen worden.

"Ik probeer ze duidelijk te maken dat ze een vinkje achter hun naam krijgen, als ze gepakt worden", zegt jongerenwerker Marien van Weert. "Dan krijgen ze nooit meer een VOG, een 'verklaring omtrent gedrag'".

'Onzinnige vernielingen'

David is jongere in Drachten. Hij ziet de oproepen voorbij komen. "Ja, ik zie de foto's waarin opgeroepen wordt te komen rellen."

Zelf snapt hij niet dat mensen zoiets doen, zegt hij. "Kijk, ik kan wel lachen als ik zie dat een politieauto omgegooid wordt. Maar die onzinnige vernielingen van winkels, man, blijf van een ander z'n eigendom af."

Andere jongeren buiten het jeugdhonk in Drachten zijn het mei hem eens. Ze zitten 's avonds thuis. "Ja man, een beetje muziek luisteren, gamen. Netflix kijken." Maar ze missen het al, het hangen op straat. "Ik ga 's avonds graag even naar buiten, beetje chillen. Nu doe ik dat op bed, in m'n kamer."

'Makkelijk wijzen naar de jeugd'

David vindt dat er te negatief gekeken wordt naar de jeugd. "Het zijn maar een paar die aan het rellen zijn. De rest zit thuis. Houdt zich aan de regels."

Jeugdwerker Marian van Weert bevestigt zijn verhaal. "Het is makkelijk wijzen naar de jeugd. De meeste jongeren zitten wel 's avonds thuis. Die staan niet op straat." Ze hoopt dat haar oproepen succesvol zijn.

Voor David is het helder. "Iedereen die nu op straat loopt te rellen helpt ook niet echt. We willen allemaal af van die verdomde maatregelen. Dan is het wel zo handig om je gewoon even in te houden. Dan mag er straks heus wel weer meer."