Coronacijfers dalen naar waarden van medio december

In Fryslân zijn het afgelopen etmaal 169 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt it RIVM. Dat zijn er 4 minder dan dinsdag. Toen ging het om 173 besmettingen. Gemiddeld zijn de afgelopen week per dag minder dan 200 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat was voor het laatst het geval op 17 december. Het gemiddelde weekcijfer ligt nu op 199 gevallen per dag.

Het dagelijkse aantal besmettingen de afgelopen drie weken (verschijnt de grafiek niet goed in beeld, klik dan hier):