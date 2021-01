Bewoners Waddeneilanden niet naar vastewal voor coronaprik

Ouderen en zorgpersoneel worden als eerste gevaccineerd, meldt de GGD. Dat zou per eiland een paar dagen kunnen duren.

De GGD meldt dat 85-plussers die op de eilanden wonen, een brief thuis kunnen krijgen waar in staat dat ze naar de vaste wal moeten voor een coronaprik. Die kunnen ze weggooien.

De Friese GGD wil de komende tijd vaker naar de eilanden, om alle mensen van boven de 18 te vaccineren.

Eerder pleitte burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland al voor een speciale behandeling van de eilanden. Hij wilde eigenlijk één grote vaccinatieronde.

De eilanden zijn daar nog altijd over in gesprek met de GGD, zegt Stoel. "Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om naar een centrale priklocatie te gaan, en een verzorgingshuis op een eiland is te klein, als de vaccins met duizenden tegelijk komen. Dan kun je beter alle inwoners in één keer vaccineren", zei hij toen.