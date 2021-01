Karmelklooster in Drachten verkocht; omgebouwd tot woonzorgcentrum

Er moeten 32 kamers in het klooster komen. Op iedere acht bewoners is er een huiskamer en een keuken. De uitstraling van het gebouw verandert niet: de oude elementen blijven behouden. De tuin blijft ook intact en het gebouw wordt verduurzaamd.

Eigenaars Jan Hofstra en Ietsje Hofstra-De Jager kochten het klooster in 1993 van de zusters Karmelietessen met de insteek om het gebouw voor het Noorden te behouden. Jan Hofstra overleed in 2015, waarna het klooster in handen bleef van Ietsje.

In de afgelopen 28 jaar is er veel gebeurd in het klooster. Er werden kerstvieringen, lezingen, concerten en tentoonstellingen gehouden en het was ook een plek voor bruiloften en uitvaarten. Het afscheid van Jan was ook in het klooster.